La crescita del Bitcoin non si ferma: il prossimo obiettivo è quota 80.000 dollari?

La crescita senza precedenti del Bitcoin ha riacceso l'attenzione sul mondo delle criptovalute. In questo periodo, infatti, sono tanti gli investitori che stanno seguendo con attenzione la rapida ascesa della più nota delle cripto che, questa settimana, ha toccato il suo nuovo record storico, attestandosi poi intorno a un valore di circa 67.000 dollari.

Il prossimo obiettivo per il Bitcoin potrebbe essere quota 80.000 dollari, un valore impensabile fino a poche settimane fa e ora sempre più vicino. Una nuova ulteriore crescita della criptovaluta è legata al prossimo halving, la procedura di dimezzamento delle ricompense per il mining in programma ad aprile.

Tale procedura viene effettuata ogni quattro anni e, nei tre casi precedenti, si è tradotta in una rapida crescita del valore del Bitcoin nei mesi successivi. Per questo motivo, molti investitori stanno giocando d'anticipo e stanno acquistando la criptovaluta, facendone aumentare il prezzo.

Per poter entrare nel mondo dei Bitcoin, per provare a sfruttare un nuovo possibile incremento nel corso dei prossimi mesi, è possibile affidarsi a Coinbase, piattaforma di riferimento per il mondo delle cripto. Tutti i dettagli sul servizio sono disponibili qui di sotto.

Il Bitcoin supererà il muro degli 80.000 dollari?

La cifra più chiacchierata di questi giorni è 80.000 dollari. Sulla scia del nuovo halving, infatti, il Bitcoin potrebbe raggiungere tale cifra, diventando ancora più interessante. Chiaramente, non c'è alcuna certezza che questo target possa essere raggiunto e superato e sarà necessario valutare l'evoluzione del mercato nel corso dei prossimi mesi. Molti investitori, da tutto il mondo, ci credono e hanno spinto verso l'alto il valore della criptovaluta.

Sarà necessario attendere il prossimo halving di aprile che potrebbe ripetere il fenomeno delle tre edizioni precedenti. Nei mesi successivi l'halving del 2012, del 2016 e del 2020, infatti, il Bitcoin ha sempre registrato una crescita notevole, facendo le fortune di tanti investitori che ora provano a ripetere il successo.

In attesa di scoprire quale sarà l'evoluzione del Bitcoin, ricordiamo che per entrare nel mondo delle criptovalute è sufficiente accedere a Coinbase.





Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi. Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.



