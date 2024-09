La convenienza a portata di mano: apri il conto HYPE

Il conto HYPE è la risposta moderna alla maggior parte dei conti correnti classici. Pensato per chi desidera liberarsi di spese inutili, offre un conto a zero spese nella versione base, con una pratica carta virtuale, perfetta per i pagamenti online e in negozio tramite Google Pay e Apple Pay. I bonifici? Sono gratis, e puoi ricaricare il conto quante volte vuoi.

Scopri le opzioni di HYPE: dal conto zero spese a HYPE Next e Premium

I piani Next e Premium di HYPE, rispettivamente a 2,99 e 9,99 euro al mese, offrono vantaggi extra come prelievi senza commissioni, bonifici istantanei gratuiti e coperture assicurative di diverso tipo. Se hai bisogno di soldi extra, la funzione Crediti Boost ti permette di richiedere prestiti veloci fino a 2.000 euro direttamente dall’app. Ecco il riepilogo dei tre conti disponibili:

HYPE base : canone zero, ricariche illimitate, carta virtuale per pagamenti con Google Pay e Apple Pay, bonifici gratuiti.

: canone zero, ricariche illimitate, carta virtuale per pagamenti con Google Pay e Apple Pay, bonifici gratuiti. HYPE Next : canone di 2,99 euro al mese , carta di debito VISA, prelievi gratis in Italia, 10 bonifici istantanei al mese, e alcune polizze assicurative.

: canone di , carta di debito VISA, prelievi gratis in Italia, 10 bonifici istantanei al mese, e alcune polizze assicurative. HYPE Premium: canone di 9,99 euro al mese, prelievi gratuiti in tutto il mondo, bonifici istantanei gratuiti, coperture assicurative premium.

Per aprire il conto, bastano pochi clic. Se utilizzi il codice CIAOHYPER, puoi ottenere un bonus fino a 25 euro.

Insomma, HYPE ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire il tuo denaro, senza costi aggiuntivi e con funzioni ideali per il quotidiano. Entra nel sito web ufficiale tramite il bottone qui sotto, scegli il conto a te più congeniale e inizia a usarlo tutti i giorni.





