La compagnia perfetta per lo sport e lunghe passeggiate: Cuffie Huawei ad un PREZZO RIDICOLO

Huawei è una delle principali aziende globali nel settore delle telecomunicazioni e dell'informatica, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi. Oggi su Amazon le cuffie Huawei bluetooth sono disponibili con uno sconto del 20% e un prezzo finale di 39€.

Cuffie perfette per lo sport: Huwaei e Amazon lanciano lo sconto

Gli auricolari HUAWEI offrono un'esperienza d'ascolto straordinaria con una durata della batteria fino a 40 ore. Grazie alla rapida ricarica, basta solo 10 minuti di carica per godere di ben 3 ore di riproduzione. Una ricarica completa fornisce fino a 9 ore di ascolto continuo, mentre con le ricariche multiple dalla custodia, la durata si estende fino a incredibili 40 ore, garantendo lunghe sessioni d'ascolto senza preoccupazioni.

La leggerezza è un punto forte di questi auricolari, pesano solamente 3.8 g ciascuno e sono progettati ergonomicamente per aderire perfettamente all'orecchio. Test su oltre 300.000 campioni del condotto uditivo e analisi ergonomiche basate su simulazioni di indossabilità assicurano un comfort ottimale durante l'uso.

La connessione Bluetooth 5.3 garantisce una connessione robusta, mantenendo suono e immagini sincronizzati per un'esperienza audiovisiva coinvolgente. La stabilità dell'audio è ulteriormente confermata dai 26 rigidi test di affidabilità superati dagli altoparlanti, garantendo un'esperienza d'ascolto di alta qualità in qualsiasi momento.

Gli auricolari sono certificati IP54 resistenti a polvere e schizzi, rendendoli adatti anche per allenamenti e attività all'aperto. La qualità costruttiva e le caratteristiche avanzate fanno degli auricolari HUAWEI un compagno ideale per gli appassionati di musica, garantendo un'esperienza audio di primo livello in un design leggero e comodo.

