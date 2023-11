La COMODITA' delle prese elettriche per eccellenza, IN OFFERTISSIMA!

Con l'offerta di oggi puoi risolvere due dei problemi più comuni per le prese elettriche, ovvero il numero di porte a disposizione, e la lunghezza del cavo, spesso troppo corto. Ebbene, con un risparmio per il tuo portafoglio non indifferente avrai una ciabatta multiporta esagerata, con anche prese USB!

Infatti da oggi su Amazon puoi acquistare la ciabatta multipresa verticale a 8 entrate a soli 23,99€, con uno sconto del 40% sul totale grazie al coupon di novembre, che ti farà risparmiare la bellezza di 16€ sul prezzo iniziale!

Moltiplica la comodità!

Con questa ciabatta multiporta a 8 entrate non solo avrai la comodità della moltiplicazione di una singola presa con ben 8 porte elettriche, ma anche del posizionamento verticale per salvare lo spazio. Questo gioiellino inoltre risolve molti dei problemi più comuni in modo logico: dispone infatti di 3 porte USB-A e 1 porta USB-C, così da salvare spazio per collegare direttamente i tuoi cavi di ricarica senza occupare le prese elettriche!

Inoltre ciascuno dei lati dove sono presenti le prese, possiede anche un rispettivo interruttore per attivazione e disattivazione. Questa ciabatta multipresa verticale a 8 entrate è il massimo della comodità, esattamente ciò di cui hai bisogno, e a un prezzo incredibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.