La Commissione Europea contesta le regole dell'App Store

La Commissione Europea ha accusato Apple di non rispettare il Digital Markets Act (DMA), una legge che regola il mercato digitale, affermando che le politiche dell'App Store limitano la concorrenza e danneggiano i consumatori. Secondo la Commissione, queste politiche impediscono agli sviluppatori di app di guidare i clienti verso alternative per offerte e contenuti al di fuori dell'App Store.

La Commissione contesta tre aspetti delle regole dell'App Store. Primo, gli sviluppatori non possono informare i propri clienti sui prezzi all'interno dell'app o indirizzarli verso offerte esterne.

Secondo, Apple riceve una commissione per gli acquisti effettuati entro sette giorni da link esterni all'App Store, anche se l'acquisto non avviene tramite l'App Store stesso. Terzo, le commissioni addebitate da Apple sono considerate eccessivamente alte e non strettamente necessarie per coprire i costi del servizio.

Apple potrebbe dover modificare le regole dell'App Store

Se confermate, queste accuse potrebbero obbligare Apple a modificare le regole dell'App Store per rispettare il DMA. La Commissione ha invitato Apple a rispondere alle accuse e a proporre soluzioni per adeguarsi alla legge. Nonostante Apple abbia apportato modifiche in risposta alle critiche della Commissione, queste non sono state considerate sufficienti. In caso di mancato adeguamento, Apple rischia sanzioni fino al 10% del suo fatturato globale.

Questa controversia è significativa perché potrebbe avere un impatto rilevante sul mercato delle app per dispositivi mobili, consentendo agli sviluppatori maggiori libertà e potenzialmente prezzi più competitivi per i consumatori. È importante sottolineare che si tratta di una fase iniziale del processo e che Apple ha ancora la possibilità di difendersi dalle accuse.

La decisione finale sulla conformità delle regole dell'App Store al DMA sarà presa solo dopo una valutazione completa delle prove e delle argomentazioni presentate. Staremo a vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le conseguenze sull'azienda di Cupertino.