La cassa JBL è una DISCOTECA PORTATILE: in MAXI OFFERTA

JBL è un noto produttore di apparecchiature audio e altoparlanti. L'azienda è riconosciuta per la sua qualità e innovazione nel settore dell'audio. Oggi Amazon applica uno sconto del 3o% sulla cassa bluetooth JBL per un prezzo finale di 76,89€.

JBL e Amazon lanciano lo sconto sulla cassa bluetooth!

Lo speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2 è la soluzione perfetta per immergerti completamente nella tua musica preferita con un suono straordinario. Grazie alla potenza del suono JBL Original Pro, puoi riempire qualsiasi stanza con note nitide e avvolgenti, trasformando qualsiasi momento in un'esperienza musicale indimenticabile.

La versatilità di questo altoparlante è sorprendente. La batteria di lunga durata, con ben 10 ore di autonomia, ti consente di ascoltare la musica senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. Portalo con te ovunque desideri, dalla spiaggia alla piscina o persino sotto la doccia, grazie alla resistenza all'acqua IPX7 che protegge il tuo speaker JBL Flip Essential 2.

Inoltre, potrai condividere la tua musica e amplificare l'esperienza grazie alla possibilità di collegare fino a 2 smartphone o tablet in modalità wireless, permettendo a tutti di partecipare all'ascolto con la qualità del suono JBL Original Pro.

Con la confezione a basso impatto ambientale e l'attenzione all'ecologia, JBL dimostra anche un impegno verso la sostenibilità. In conclusione, lo JBL Flip Essential 2 è il compagno ideale per gli amanti della musica in movimento, offrendo un audio eccezionale, una lunga autonomia e una resistenza all'acqua che ti permette di portare la tua musica preferita ovunque tu desideri, condividendola con gli amici in modo semplice e coinvolgente.

Amazon oggi applica uno sconto del 30% per un prezzo finale di 76,89€ sulla cassa bluetooth targata JBL.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.