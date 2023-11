La cassa BOSE impermeabile e adatta ad ogni luogo è IN MAXI OFFERTA

Bose è nota per la creazione di altoparlanti, cuffie, sistemi audio per la casa e dispositivi audio professionali che offrono un'esperienza sonora eccezionale. Oggi su Amazon la cassa Bose è in sconto del 31% per un prezzo finale di 89,99€.

Lo sconto sulla cassa Bose è molto allettante

Il diffusore Bose SoundLink Micro Bluetooth è un'opzione compatta e potente che offre un suono eccezionalmente chiaro con bassi profondi e intensi. Questo dispositivo è progettato con precisione, dotato di un trasduttore appositamente sviluppato e radiatori passivi, garantendo un audio nitido e bilanciato.

Per una maggiore portabilità, il diffusore è dotato di un cinturino in silicone resistente agli strappi, che lo rende facile da agganciare a zaini, borse frigo o manubri, proteggendolo da urti e vibrazioni durante gli spostamenti.

La robustezza è un punto di forza di questo diffusore, grazie ai materiali di alta qualità, tra cui un rivestimento in gomma di silicone, che protegge l'unità da ammaccature, incrinature e graffi. La finitura morbida resiste all'usura quotidiana.

La resistenza all'acqua è garantita dallo standard IP67, che rende il diffusore impermeabile, a prova di polvere e in grado di resistere a temperature estreme, liquidi e altre sostanze. Questo lo rende ideale per l'uso in ambienti esterni e in condizioni avverse. Inoltre, il diffusore è alimentato da una batteria agli ioni di litio a lunga durata, che offre fino a 6 ore di riproduzione musicale e può essere facilmente ricaricato con il cavo micro-USB incluso.

Amazon applica un ghiotto sconto del 31% sulla cassa Bose per un costo finale di 89,99€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.