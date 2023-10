La CASA è più SMART con la Presa Intelligente Wi-Fi di TP-Link in offerta!

I dispositivi smart sono ormai all'ordine del giorno, e praticamente indispensabili per avere una casa moderna e all'avanguardia, con decine e decine di comodità che andranno ad alleggerire (o a colorare) la tua vita. Da oggi puoi farlo anche con le prese elettriche Smart, ora in offerta su Amazon!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon la presa intelligente TP-Link tapo a soli 8,99€, con uno sconto del 31% sul prezzo originale, e un risparmio di 4€ al pezzo! (e 5% di sconto in più per ogni 4 pezzi acquistati).

Rendi la casa Smart, oggi!

Se disporrai di queste prese, potrai controllare i dispositivi connessi allo smart plug ovunque ci sia internet utilizzando la app tapo sul tuo smartphone! Potrai inoltre programmare lo smart plug per fornire automaticamente energia a seconda della necessità, come ad esempio impostare le luci al crepuscolo e spegnerle all'alba.

Ovviamente con presa intelligente TP-Link tapo potrai controllare tutto anche tramite comando vocale con Google Assistant e Alexa, per una comodità ancora più grande. Se stai pensando alla connettività, tranquillo: nessun hub richiesto, può connettersi al router Wi-Fi esistente.

