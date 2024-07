La carta prepagata di HYPE che protegge il tuo conto principale quando sei in vacanza

Avere un conto a canone zero con carta prepagata virtuale inclusa può essere una gran comodità quando si va in vacanza. Una soluzione di questo tipo permette infatti di non esporre il proprio conto principale durante gli acquisti nei luoghi di villeggiatura. Il conto online HYPE è perfetto per assolvere questo compito grazie alla carta virtuale protetta da crittografia che consente di fare acquisti in tutta sicurezza online e in negozio anche all'estero. Entriamo però nel dettaglio e vediamo insieme anche gli altri vantaggi offerti da HYPE.

HYPE: un conto, una carta, zero costi e tanti vantaggi

Cominciamo subito sottolineando che il conto online di HYPE è a canone zero, quindi non comporta spese fisse e in più non ha limiti annuali di ricarica e spesa. La carta virtuale inclusa è subito disponibile in app al momento dell'attivazione, ma se il cliente vuole può richiedere la carta fisica al costo di 9,90 euro una tantum. Tra i vantaggi compresi nel servizio c'è la possibilità di guadagnare fino al 10% di cashback grazie agli acquisti effettuati in app. La sezione Radar consente invece di tenere sotto controllo le entrate e le uscite del conto per avere sempre una panoramica in tempo reale delle proprie finanze e non manca la possibilità di domiciliazione delle utenze domestiche.

Richiedere il conto HYPE con la carta virtuale è un'operazione semplice che necessita soltanto di una registrazione online da effettuare in pochi passaggi. Completata la procedura, il conto sarà attivo entro pochi giorni, mentre la carta sarà utilizzabile fin da subito in app, come abbiamo già visto. A quel punto non resterà che preparare i bagagli, mettersi in viaggio, raggiungere la meta preferita e godersi le vacanze senza pensieri.





