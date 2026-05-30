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La bolletta che non ti spaventa più: ecco come funziona Octopus Energy, fissa per un anno

Cambia fornitore di luce e gas con Octopus Energy: prezzo fisso per un anno, energia 100% verde e attivazione completamente online.
La bolletta che non ti spaventa più: ecco come funziona Octopus Energy, fissa per un anno
Cambia fornitore di luce e gas con Octopus Energy: prezzo fisso per un anno, energia 100% verde e attivazione completamente online.
Roberta Bonori
Pubblicato il 30 mag 2026
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Bolletta alta? Con Octopus Energy sai già quanto pagherai il prossimo anno. Prezzo fisso per 12 mesi, energia 100% verde e nessuna penale se cambi idea. Il modo più semplice per smettere di temere l'arrivo della bolletta.

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Prezzo fisso per un anno: cosa significa davvero

C'è un momento preciso in cui quasi tutti fanno la stessa cosa: aprono la bolletta, vedono il totale, e la chiudono con un sospiro. Poi la pagano, la dimenticano, e aspettano la prossima. È un ciclo che si ripete ogni mese,  e che, con i prezzi dell'energia degli ultimi anni, è diventato sempre più pesante. La buona notizia è che non è necessario rassegnarsi. Cambiare fornitore di luce e gas è più semplice di quanto sembri, e farlo con Octopus Energy significa mettere fine alle brutte sorprese in bolletta, almeno per i prossimi dodici mesi.

L'offerta principale di Octopus Energy si chiama Energia Fissa 12 Mesi, e il nome dice già tutto. Il prezzo dell'energia viene bloccato al momento dell'attivazione e rimane invariato per un anno intero, indipendentemente da quello che succede sul mercato. Questo vuol dire che se i prezzi dell'energia salgono, tu non ne risenti. Sai esattamente quanto pagherai ogni mese, puoi pianificare le spese, e smetti di guardare le notizie sui mercati energetici con l'ansia di chi aspetta brutte notizie. Per chi invece preferisce seguire l'andamento del mercato e scommettere sui momenti più convenienti, Octopus propone anche una tariffa a prezzo indicizzato, più flessibile e potenzialmente vantaggiosa nei periodi di prezzi bassi. Se stai pensando di farlo, non c'è un momento migliore di adesso: blocchi il prezzo per un anno, parte con l'estate davanti, e per i prossimi dodici mesi la bolletta torna a essere una formalità, non una brutta sorpresa.

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