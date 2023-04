Kubuntu 23.04: disponibile per il download

La settimana scorsa il team di developer Canonical ha reso disponibile la nuova stable release di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster". Tale edizione viene distribuita assieme a GNOME 44, l'ambiente grafico di rifermento della distribuzione. Tuttavia esistono anche diverse flavor ufficiali che sono state rilasciate nella medesima giornata. Quest'oggi vogliamo parlavi di Kubuntu 23.04, ovvero la nota spinoff dedicata, come è forse intuibile dal nome, al desktop environment open source Plasma KDE. Kubuntu 23.04 è ovviamente equipaggiata con l'ultima incarnazione di tale progetto ovvero KDE Plasma 5.27 LTS (Long Term Support). Secondo i coder di KDE questa è una delle migliori edizioni degli ultimi anni, infatti include diverse innovazioni di rilievo.

KDE Plasma 5.27 LTS gode di un supporto rinnovato per le configurazioni hardware multi-monitor. In passato questo genere di setting erano uno dei talloni d'Achille di KDE ma a partire da questa versione i coder hanno implementato un pannello rinnovato capace di offrire tutte le opzioni necessarie per la gestione di due o più monitor connessi al computer.

Sempre in KDE Plasma 5.27 LTS sono reperibili alcune novità per Dolphin, il file manager di riferimento del progetto, che è stato dotato della funzione per mostrare maggiori document metadata all'utente. Inoltre KDE Dragon, uno dei diversi riproduttore multimediali presenti in KDEFrameworks, beneficia della nuova UI (User Interface) basata sui KHamburgerMenu che gli dona un look ed uno stile maggiormente integrato con il resto del sistema.

KDE Plasma 5.27 LTS va oltretutto a migliorare il supporto ai pacchetti precompilati Flatpak. Anche se Kubuntu 23.04 non gestisce out-of-the-box tale formato gli utenti possono abilitarlo subito dopo l'installazione cosi da poter accedere direttamente da Discover, il graphical package manager di KDE, a tutta la pletora di software presenti sui repository di Flathub.

Kubuntu 23.04 è equipaggiata anche con il KDE Frameworks 5.104, il set di librerie "core" che tanno alla base dell'ambiente grafico, e KDE Gear 22.12, ovvero la suite di software sviluppati sempre dal team KDE.