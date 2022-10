Kotlin Multiplatform Mobile: App multipiattaforma con Kotlin

Gli sviluppatori di JetBrains, la stessa software house a cui si devono alcuni strumenti molto popolari tra i coder come IntelliJ IDEA, PhpStorm e PyCharm, ha reso disponibile la prima versione beta di Kotlin Multiplatform Mobile, un framework appositamente concepito per la realizzazione di applicazioni Kotlin destinate ad Android e iOS.

Le caratteristiche di Kotlin Multiplatform Mobile

Se tutto dovesse andare come dichiarato dai responsabili del progetto, la versione stabile di Kotlin Multiplatform Mobile dovrebbe essere disponibile entro il 2023, il framework promette di venire incontro alle esigenze di tutti i developer che hanno la necessità di risparmiare tempo durante il loro lavoro, soprattutto quando devono creare o aggiornare la medesima applicazione sia per il Robottino Verde che per la piattaforma di Apple.

Un altro punto di forza di Kotlin Multiplatform Mobile dovrebbe essere la possibilità di utilizzarlo in qualsiasi contesto, anche all'interno dei team delle aziende più strutturate. Tale risultato sarebbe stato raggiunto soprattutto grazie a degli interventi mirati a migliorare la gestione della memoria e a mitigare le problematiche relative alla concorrenza tra più processi, sia su Android che su iOS.

Kotlin Multiplatform Mobile si propone inoltre come un'alternativa ad altri framework, come Flutter che è fortemente orientato al Material Design. Ciò rende quest'ultimo uno strumento ottimale per lo sviluppo di applicazioni Android native ma non per iOS.

Interfacce dedicate per iOS e Android

È inoltre interessante la scelta di non proporre uno strumento per la programmazione visuale, Kotlin Multiplatform Mobile infatti non offre un'interfaccia utente compatibile con tutte le piattaforme e si è invece preferito fare riferimento a SwiftUI per iOS e a JetPack Compose per Android, entrambe delle soluzioni native.

Si tratta di una strategia differente da quella scelta per altri strumenti dello stesso tipo come Flutter, di Google, e Xamarin, di Microsoft, ma stando a quanto dichiarato dagli stessi portavoce di JetBrains quella percorsa rappresenta la strada migliore per fare in modo che un'applicazione iOS appaia come un'applicazione per iOS e accada la stessa cosa nel caso delle applicazioni per Android.

A tal proposito è utile notare come Google stia implementando JetPack Compose per renderlo multipiattaforma, è quindi probabile che nel prossimo futuro sarà la stessa Mountain View a rendere disponibile un'interfaccia grafica cross-platform per il nuovo framework.