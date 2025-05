Kotlin: JetBrains presenta un server linguistico per Visual Studio Code

Durante l'ultima edizione dell'evento annuale KotlinConf in corso a Copenaghen JetBrains ha anticipato importanti novità per la community di sviluppatori Kotlin. Tra queste ultima spicca l'anteprima della prima estensione ufficiale LSP (Language Server Protocol) per Visual Studio Code nonché l'introduzione di nuove funzionalità per il linguaggio Kotlin.

Un server di linguaggio Kotlin per Visual Studio Code

La scelta di JetBrains di sviluppare un server linguistico Kotlin ufficiale per Visual Studio Code rappresenta per certi versi un'iniziativa inedita da parte dell'azienda. Fino ad ora infatti il gruppo ha privilegiato il proprio ecosistema di IDE basati su IntelliJ e ritenuto la propria API di linguaggio superiore all'alternativa LSP sviluppata da Microsoft.

L'adozione sempre più diffusa di Visual Studio Code e dei suoi fork ha reso però quasi indispensabile supportare anche questa piattaforma. LSP, infatti, è considerato ormai uno standard per il settore di riferimento. Viene adottato inoltre da IDE molto popolari come Zed per ampliarne il supporto ai linguaggi di programmazione.

Un progetto in fase di pre-alpha

L'estensione Kotlin, attualmente in fase pre-alpha, non è ancora disponibile sul marketplace ufficiale di Visual Studio Code ma può essere scaricata da GitHub. JetBrains ha deciso di rilasciarla con licenza Apache 2.0 anche se parte del codice resta al momento chiuso per motivi legati alla velocità di sviluppo. L'obiettivo è però quello di renderla completamente open source.

Al momento, il supporto si limita a progetti Kotlin JVM basati su Gradle e le funzionalità principali comprendono evidenziazione semantica, navigazione del codice, ispezione, quick fix, refactoring, formattazione e completamento automatico.

JetBrains invita la community a sperimentare con l'estensione su progetti non finalizzati alla produzione e a fornire feedback con la promessa di ampliarne le feature a breve. I primi riscontri sembrerebbero essere in ogni caso molto positivi.

Durante la KotlinConf JetBrains ha presentato inoltre nuove feature del linguaggio. Kotlin 2.2, ora in fase in release candidate, introdurrà tra l'altro le guard conditions nelle espressioni when e break e la multi-dollar interpolation. Sono previste anche novità per Kotlin Multiplatform come il rilascio sperimentale dello Swift Export.