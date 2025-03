Klarna CEO: "Salesforce non verrà sostituito dall'AI ovunque"

Il CEO e fondatore di Klarna, Sebastian Siemiatkowski, ha recentemente chiarito la posizione della sua azienda riguardo alla decisione di abbandonare Salesforce CRM in favore di un sistema basato sull’intelligenza artificiale sviluppato internamente. Nonostante la notizia abbia suscitato molte polemiche, in particolare con le dichiarazioni di Marc Benioff, CEO di Salesforce, Siemiatkowski ha voluto precisare che non prevede che questo cambiamento diventi una prassi per tutte le aziende.

La decisione di Klarna di sostituire Salesforce con una piattaforma AI interna, alimentata da ChatGPT di OpenAI, aveva sollevato dubbi, anche per quanto riguarda la gestione dei dati dei clienti. Con l’avvicinarsi dell'IPO della società, il CEO ha sentito il bisogno di fornire ulteriori dettagli per chiarire la situazione. Sebbene Klarna stia sviluppando un sistema tecnologico interno, Siemiatkowski ha ribadito che i dati dei clienti non sono stati caricati direttamente su OpenAI. Piuttosto, i dati provenienti da diverse fonti, incluso Salesforce, sono stati consolidati in una piattaforma interna, utilizzando tecnologie come Neo4j, un database a grafo svedese, per gestire e strutturare le informazioni.

Siemiatkowski ha affermato chiaramente che Klarna non ha sostituito SaaS (Software as a Service) con LLM (Large Language Model), e che memorizzare i dati CRM in un LLM avrebbe delle limitazioni significative. Invece, l'azienda ha sviluppato una pila tecnologica interna che permette di raccogliere e organizzare i dati per creare conoscenza. Questo sistema consente alla loro AI di utilizzare queste informazioni, migliorando le interazioni e le interfacce, con l’aiuto della collaborazione con Cursor AI.

La decisione di Klarna di sviluppare soluzioni interne rientra nel dibattito tra "build" (creare soluzioni interne) e "buy" (acquistare software esterno). Sebbene Siemiatkowski non creda che tutte le aziende seguiranno l’esempio di Klarna, ritiene che il mercato SaaS vedrà una maggiore consolidazione. Infatti, molte aziende potrebbero adattarsi al modello di Klarna e offrire queste soluzioni tecnologiche a terzi, rendendo il panorama SaaS più centralizzato. Concludendo, Siemiatkowski ha spiegato che la maggior parte delle aziende non adotterà questa strada, ma il settore tecnologico continuerà a evolversi con una crescente concentrazione delle risorse.