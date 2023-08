Kit videocamera sorveglianza Blink Outdoor + faretti HD in promo speciale su Amazon

La sicurezza della tua casa non deve mai essere messa in secondo piano, ed è per questo che il kit Blink Outdoor + Floodlight rappresenta la soluzione ideale per garantire la protezione di tutta la tua proprietà. Nel kit è presente una videocamera di sicurezza intelligente e faretti HD wireless, avrai un sistema di sorveglianza completo e affidabile. Acquistala ora su Amazon a soli 83,99€.

La videocamera Blink Outdoor cattura immagini nitide e chiare grazie alla risoluzione HD. Con la rilevazione di movimento integrata, riceverai notifiche istantanee sul tuo smartphone non appena vengono rilevati movimenti nella zona sorvegliata. Questo ti consentirà di monitorare da vicino ogni attività nei dintorni della tua casa.

Il kit include anche faretti HD wireless con una potenza di 700 lumen, che garantiscono una luminosità straordinaria per qualsiasi ambiente. Questi faretti sono in grado di illuminare ampie aree, scoraggiando potenziali intrusi e offrendo maggiore sicurezza durante le ore notturne.

La configurazione del kit è semplice e veloce grazie all'app Blink. In pochi passaggi, potrai collegare sia la videocamera che i faretti alla rete Wi-Fi di casa tua, senza bisogno di complicati cablaggi. Sarai subito pronto a monitorare e illuminare gli spazi esterni della tua casa.

Ora puoi avere una soluzione completa di sorveglianza a un prezzo conveniente grazie all'offerta speciale che ti consentirà di acquistarla su Amazon grazie allo sconto del 40% e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

