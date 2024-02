Kit Tastiera e Mouse Logitech: la combo PERFETTA per il tuo Mac in OFFERTA TOP

Ottimizza l'utilizzo del tuo Mac con questa combo super funzionale che offre efficienza e comfort eccezionali! Parliamo del Kit Tastiera Mx Keys Mini e Mouse Ergonomico Verticale Logitech, oggi a disposizione su Amazon a soli 127 euro con uno sconto del 16%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere il set domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Un'offerta del genere è imperdibile!

Kit Tastiera e Mouse Ergonomico Logitech: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Il Kit Tastiera Mx Keys Mini e Mouse Ergonomico Verticale Logitech rappresenta la combo perfetta per ottimizzare l'utilizzo del tuo Mac.

Progettati appositamente per macOS, si connettono senza problemi tramite Bluetooth. Il comfort è assicurato grazie alle loro caratteristiche: l'angolo di 57° di Lift per Mac mantiene la tua mano in una posizione naturale, mentre il layout minimalista di MX Keys Mini per Mac migliora la postura della parte superiore del corpo.

La silhouette organica del mouse ergonomico verticale Lift per Mac si adatta alle mani di piccole e medie dimensioni come un guanto, per un comfort che dura tutto il giorno.

Allo stesso modo le dimensioni minimal della tastiera wireless MX Keys Mini per Mac ti consentono di posizionare il dispositivo Lift per Mac più vicino alla tastiera, mantenendo il braccio e la spalla rilassati. Anche la digitazione risulta fluida e naturale: i tasti sono sagomati per adattarsi alla punta delle dita per un'esperienza intuitiva e super comoda. Inoltre i tasti sono retroilluminati, si illuminano quando avvicini le mani e si adattano automaticamente all’ambiente.

Oggi il Kit Tastiera Mx Keys Mini e Mouse Ergonomico Verticale Logitech è a disposizione su Amazon a soli 127 euro con uno sconto del 16%. Ottimizza il tuo utilizzo del Mac, corri a fare il tuo ordine!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.