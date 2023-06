Kit mouse e tastiera wireless in DOPPIO SCONTO è tuo a 25€

Hai appena acquistato un PC desktop e ti manca solo la tastiera e il mouse? Vuoi qualcosa di economico ma comunque di buona qualità? Allora non perdere questa offerta che sto per segnalarti. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il kit mouse e tastiera wireless TedGem a soli 25 euro, invece che 28,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Anche se non siamo di fronte a uno sconto pazzesco, per questi due ottimi prodotti è assolutamente un ottimo prezzo. Con pochissimo puoi avere subito quello che ti serve. Una tastiera precisa e con tasti silenziosi e un mouse ergonomico e compatto.

Kit mouse e tastiera wireless: prezzo ridicolo su Amazon

In questo kit avrai una bellissima tastiera full size, con tastierino numerico, che ti permetterà di digitare velocemente e senza perdere un colpo. I tasti sono ben distanziati tra loro e percepiscono subito l'input senza dover premere forte. Sono anche silenziosi e ne troverai 12 di scelta rapida per velocizzare il lavoro.

Anche il mouse incluso nell'offerta è molto bello, compatto ed ergonomico. Ti aiuta a mantenere una postura corretta per sentire molto meno la fatica. È fluido e scorre su tutte le superfici in modo veloce, senza avere necessariamente il classico tappetino. Entrambi i dispositivi li potrai collegare in modalità wireless con il ricevitore incluso.

Non perdere questa fantastica occasione dunque. Prima che l'offerta scada ai su Amazon e acquista il tuo kit mouse e tastiera wireless TedGem a soli 25 euro, invece che 28,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

