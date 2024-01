Kit mouse e tastiera wireless Logitech MK295 ora in OFFERTA su Amazon!

Stai cercando l'occasione giusta per mettere a nuovo la tua postazione PC con un mouse e una tastiera di qualità, ma senza spendere una fortuna? Ebbene, Logitech è da sempre uno dei marchi di punta nell'ambito delle periferiche, e questa volta hai l'occasione per fare una doppietta incredibile, acquistando in combo sia il mouse sia la tastiera MK295 in offertissima!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il kit mouse e tastiera Logitech MK295 a soli 27,49€, con uno sconto del 14% sul prezzo più basso recente e 26,50€ risparmiati sul prezzo originale!

Comodità, libertà e qualità con il kit Logitech!

La tastiera in questione si avvale della Tecnologia SilentTouch, innovativa, che ti regalerà la stessa sensazione di digitazione e clic con il 90 percento di rumore in meno! Sono presenti anche 8 tasti di scelta rapida, tastierino numerico, e ovviamente layout italiano.

Il mouse è provvisto di design sagomato. Formato portatile, con clic uniforme e preciso, e puntamento su quasi tutte le superfici. La durata delle batterie è di 36 mesi per la tastiera e di 18 mesi per il mouse.

