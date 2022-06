Kit Mouse E Tastiera Wireless di Logitech ad un prezzo BOMBA su Amazon

Se le lunghe ore di lavoro davanti al tuo laptop ti lasciano sempre con dolori muscolari, è probabilmente una saggia idea investire in una tastiera e un mouse ergonomici. Il kit Logitech MK295 Silent Wireless Combo è la scelta giusta. Puoi trovarlo su Amazon ad un prezzo molto competitivo: solo 21,99€ invece di 35,99€.

Questa combo offre un'esperienza senza rumore, che l'azienda chiama SilentTouch. Logitech afferma che la tecnologia di cui dispone elimina oltre il 90% del rumore della tastiera e del mouse. La tastiera è fullsize, quindi possiede tutti i tasti, incluso un tastierino numerico.

Inoltre, ospita otto scorciatoie come i controlli del volume, la modifica delle tracce e altre più utili. Offre la possibilità di essere inclinata tramite dei gommini per un uso più confortevole dal punto di vista ergonomico, e ha una durata della batteria dichiarata di 36 mesi (richiede due batterie AAA per funzionare, dato che è wireless). Un aspetto degno di nota di questa tastiera è la tenuta stagna, evita di essere danneggiata dai liquidi fino a 60 ml, il che significa che non devi preoccuparti di bagnarla per caso mentre lavori.

Il mouse invece si adatta facilmente alla mano, garantendo una presa comoda. Viene fornito con i pulsanti standard: sinistro, destro e centrale Il controllo del cursore è fluido e reattivo. Logitech afferma che ha una durata della batteria di 18 mesi e richiede una singola batteria AA per funzionare (anche questo dispositivo è wireless)

Disponibile nelle colorazioni in bianco e nero, la combo si connette tramite wireless a 2,4 GHz con una portata di 10 metri. Tieni presente che richiede una porta USB sul dispositivo a cui desideri collegarlo. Per quanto riguarda la compatibilità, puoi usarlo con qualsiasi PC con Windows 10, Windows 8 e Windows 7. Approfitta ora dello sconto del 39% ed acquista questa combo su Amazon, se sei cliente Prime puoi richiedere anche la spedizione 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.