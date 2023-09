Kit Logitech MK470: su Amazon mouse e tastiera a SOLI 36€

Hai bisogno di acquistare un mouse e una tastiera senza fili ma non sai quale scegliere? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa promozione davvero spettacolare. Se vai adesso su Amazon infatti puoi aggiungere al tuo carrello il Kit Logitech MK470 a soli 36,99 euro, invece che 61,99 euro.

Approfitta quindi di questo sconto pazzesco del 40% che ti permette di risparmiare ben 25 euro sul totale. Una promozione coi fiocchi, anche perché in un colpo solo potrai avere un mouse compatto e versatile e una tastiera precisa. E li puoi collegare velocemente al tuo computer senza nemmeno fare installazioni.

Kit Logitech MK470: la combo delle meraviglie costa poco

Invece di acquistare separatamente un mouse e una tastiera questa combo ti permette di averli entrambi a una cifra molto vantaggiosa. La tastiera ha un profilo ribassato e tasti silenziosi. Possiede tasti di scelta rapida e il tastierino numerico.

Il mouse è super compatto e molto preciso. Ha un sensore in grado di scorrere anche dove non c'è il tappetino e una pratica rotella per scorrere velocemente le pagine. Troverai incluso il ricevitore nano USB che ti permette di collegarli entrambi al tuo computer senza la necessità di software o installazioni. La connessione wireless 2.4 GHz è molto affidabile e ha un raggio di azione di ben 10 metri.

Non perdere questa grande occasione. A questo prezzo ovviamente sparirà in poco quindi sii rapido. Prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Kit Logitech MK470 a soli 36,99 euro, invece che 61,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.