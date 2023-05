Kit lampadine intelligenti con controllo vocale tramite Alexa in promo su Amazon

Con il kit di lampadine TP-Link Tapo L610 da 4 pezzi, la luce della tua casa diventa smart e controllabile a distanza. Queste lampadine Wi-Fi sono compatibili con la maggior parte delle lampade e trasformano immediatamente l'illuminazione della tua casa in un sistema completamente personalizzabile. Acquistale ora su Amazon a soli 33,99€ invece di 39,99€.

Ed essendo smart, significa che puoi controllarle dal tuo smartphone o tablet. Basta semplicemente scaricare l'app Tapo e collegare le lampadine alla tua rete Wi-Fi domestica per avere il pieno controllo sull'illuminazione della tua casa, non importa dove tu sia.

Ma non finisce qui. Grazie alla funzionalità di controllo vocale, puoi anche comandare le tue lampadine con Amazon Alexa. Basta chiedere ad Alexa di accendere o spegnere le luci, o di regolare l'intensità o la temperatura del colore.

E se stai cercando di creare l'atmosfera perfetta per una serata rilassante o per una festa, le lampadine possono produrre diverse temperature di colore, quindi puoi passare da una luce bianca brillante per la lettura a una luce calda e rilassante per una serata tranquilla.

Inoltre, aiutano a risparmiare energia. Utilizzano la tecnologia LED, che consuma molto meno delle lampadine tradizionali, ma fornisce la stessa quantità di luce. E con la funzionalità di programmazione, puoi impostare le tue lampadine per accendersi e spegnersi a determinate ore, riducendo ulteriormente il consumo di energia.

Approfitta dell'offerta su Amazon grazie allo sconto del 15% e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.