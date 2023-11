KIT due Echo Pop + Meross Smart Plug per casa intelligente ad un prezzo DA CAPOGIRO su Amazon

Il nuovo kit per la Casa intelligente di Amazon è stato presentato da poco e comprende due Echo Pop in versione antracite insieme alla pratica presa intelligente Meross Smart Plug. Dei componenti necessari per il perfetto funzionamento delle funzioni Smart e abbastanza economici. Inizia ad automatizzare e controllare la tua casa in modo intelligente acquistando ora il KIT su Amazon a soli 39,98€.

L'Echo Pop offre funzionalità complete con il supporto del popolare assistente vocale Alexa. Puoi controllare la tua casa con semplici comandi vocali, gestire gli appuntamenti, ascoltare musica, controllare dispositivi smart e molto altro, sfruttando al massimo la connettività Wi-Fi.

La presa intelligente Meross è compatibile con Alexa e offre un controllo remoto tramite Wi-Fi. Con essa, puoi gestire e controllare a distanza i dispositivi collegati. Basta un'applicazione sullo smartphone per accendere o spegnere i dispositivi collegati in base alle tue esigenze.

Entrambi i dispositivi offrono un'esperienza d'uso intuitiva e semplice. L'Echo Pop facilita l'interazione vocale per il controllo dei tuoi dispositivi smart e la gestione delle attività quotidiane. La presa intelligente Meross permette di programmare l'accensione e lo spegnimento automatici dei dispositivi e offre un controllo a distanza.

Questo kit è ideale per coloro che vogliono iniziare ad avvicinarsi al mondo della domotica e non vuole spendere molto per iniziare. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquista il KIT in promo su Amazon, ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.