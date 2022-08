Kit di lampadine WiFi intelligenti di TP-LINK in offerta speciale su Amazon

Controlla le luci di casa da qualsiasi luogo con la lampadina multicolore Tapo L530E Smart Wi-Fi di TP-Link, in offerta ora su Amazon a soli 18,98€ in confezione da due. Grazie alla connettività Wi-Fi, non è necessario un hub per far funzionare queste lampadine. Scarica semplicemente l'app Tapo per iOS e Android per personalizzare i programmi, controllare le scene, impostare i timer e regolare le impostazioni.

Il kit ha una luminosità di 806 lumen, e possiedono una gamma di temperature di colore che vanno da 2500 a 6500 Kelvin, inoltre sono dimmerabili dall'1 al 100%. Una durata di 15.000 ore assicura un'autonomia longeva: secondo quanto riporta la società, le lampadine dureranno per molti anni a venire. Presente anche la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, il kit ti consente di utilizzare i comandi vocali per poter accendere e spegnere la luce.

Non è richiesto nessun hub per far funzionare il set grazie alla connettività Wi-Fi, e supporta lo standard 802.11b/g/n. Inoltre sono facili da configurare grazie all'app Tapo. Tramite l'applicazione puoi impostare l'atmosfera ideale scegliendo tra i vari preset salvati. Imposta orari e timer in base alla tua routine quotidiana e utilizza la modalità alba e tramonto per far accendere le lampadine in modo automatico in base all'ora. La modalità "Fuori" invece ti permette di stare tranquillo anche quando sei fuori casa: tramite l'accensione random di alcune lampadine la funzione scoraggerà l'ingresso di eventuali intrusi in casa. Se usi le lampadine con altri dispositivi Tapo puoi creare un ecosistema intelligente personalizzabile.

