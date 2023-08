Kit Corsair iCUE LT100 con 2 torri RGB Smart e 46 LED personalizzabili in promo speciale su Amazon

Se sei un appassionato di gaming, sai quanto sia importante l'atmosfera giusta per creare un'esperienza coinvolgente e immersiva. Il Kit di Corsair che comprende due torri luminose RGB chiamato iCUE LT100 è la soluzione ideale per trasformare il tuo setup in uno spazio luminoso e personalizzato che si adatta al tuo stile e alle tue preferenze. Acquistalo ora su Amazon a soli 89,99€.

Il kit include due torri di 422 mm ciascuna, dotate di ben 46 LED personalizzabili su ogni torre. Questo ti permette di creare una varietà infinita di effetti di illuminazione, sincronizzando il tutto con il tuo gioco o l'atmosfera che desideri creare nel tuo ambiente di gioco.

Ogni torre è progettata con una diffusione della luce integrata, che crea una luce uniforme e morbida, eliminando qualsiasi punto caldo e garantendo un'illuminazione confortevole e accattivante.

Le torri sono dotate di un supporto per cuffia rimovibile, che ti offre un posto comodo per riporre le tue cuffie durante le pause di gioco o quando non le stai utilizzando.

Grazie al software Corsair iCUE, puoi facilmente personalizzare l'illuminazione delle torri e sincronizzarla con altri dispositivi Corsair compatibili. Puoi creare profili di illuminazione unici per ogni gioco o attività e passare da un effetto all'altro con facilità. Sfrutta l'offerta speciale che ti farà risparmiare il 15% e assicurati la spedizione gratuita grazie all'abbonamento Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.