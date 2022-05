Kingston FURY Impact da 8GB a meno di 30 euro su Amazon

Le HyperX Impact DDR4 SODIMM alzano l'asticella al massimo. Sono ottimizzate per i chipset Intel Serie 100 e 200 e sono state testate per la compatibilità con i principali produttori di schede madri. Puoi trovare questo modulo in offerta su Amazon ad un prezzo davvero impressionante: solo 29,99€ invece di 48,99€.

Il modulo da 8 GB supporta latenze CL13, CL14 e CL15, e una velocità fino a 2666 MHz capace di sostenere la maggior parte dei carichi di lavoro. Sono perfette anche per l'editing video e il multitasking.

Le RAM si overclockano automaticamente in modo che anche gli utenti inesperti possano ottenere il massimo dal loro sistema. Poiché è predisposto per XMP, puoi perfezionare la tua configurazione semplicemente selezionando uno dei profili manualmente, senza bisogno di scavare nel BIOS.

Le Impact DDR4 funzionano inoltre a soli 1,2 V, quindi ci sarà un enorme aumento delle prestazioni e sfrutterai di più la durata della batteria del tuo notebook. L'elegante design nero darà alla tua configurazione un tocco di stile. Puoi trovare questo modulo RAM in offerta su Amazon approfittando del 39% di sconto.

