Kingston DataTraveler Exodia: la USB da 128GB più apprezzata a 8€

Prima che tutto finisca voglio dirti che questa offerta che sto per segnalarti è destinata a durare pochissimo. Perciò vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a soli 8,78 euro, invece che 19,95 euro.

Come puoi vedere, e non è un errore, oggi puoi beneficiare di uno sconto incredibile del 56% che taglia il prezzo oltre la metà e ti permette di avere un grande risparmio. Con pochi euro ti porti a casa una chiavetta USB molto versatile, velocissima e con un ampio storage di archiviazione. Assolutamente una promozione da non lasciarsi scappare.

Kingston DataTraveler Exodia: niente di meglio a questa cifra

Possiamo affermare con certezza che non potrai trovare una chiavetta USB dalle prestazioni migliori di questa ha un prezzo così piccolo. Con la pendrive firmata Kingston puoi stare tranquillo che tutti i tuoi file all'interno rimarranno al sicuro e non si danneggeranno in alcun modo. E poi, grazie ai 128 GB di spazio disponibile, puoi tenere all'interno quello che vuoi.

Ha un design compatto, leggerissimo e molto pratico. È dotata infatti anche di un asola e quindi la puoi agganciare a un portachiavi, a una fibbia o a uno zaino, per averla sempre con te. Ha un cappuccio protettivo ed è resistente agli urti. Con l'interfaccia USB 3.2 Gen 1 puoi trasferire file fino a 5 Gb/s e non necessita di installazione.

Approfitta anche tu di questa occasione pazzesca. Fiondati su Amazon e acquista la tua Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a soli 8,78 euro, invece che 19,95 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.