Kingston DataTraveler 70: GRANDE SCONTO su Amazon per la flash drive 128GB

Lo spostamento dei dati, per lavoro o per motivazioni quotidiane, è ormai un'azione comune per tutti, così come lo è diventato ascoltare la propria musica in auto grazie alle automobili di nuova generazione che hanno una porta USB, mandando di fatto in pensione i CD. Insomma oggi le chiavette USB sono diventate un oggetto indispensabile e di inestimabile utilità per l'uomo contemporaneo. Come sapete Kingston si destreggia da sempre nella creazione di chiavette USB performanti sinonimo di qualità e sicurezza, come quella da 128GB di cui vi parliamo.

Inoltre, sappiate che su Amazon da oggi in offerta potrete acquistare proprio la Kingston DataTraveler 70 da 128GB a soli 11,62€, con uno sconto del 39% sul totale e circa 7,50€ risparmiati per voi.

Kingston DataTraveler 70 128GB: la memoria per ogni cosa

Per utilizzare questa DataTraveler 70 non c'è bisogno di installare nulla, grazie al Plug and Play. Si tratta di un pezzo progettato per sfruttare la velocità di classe USB 3.2 gen 3, e per l'impiego con dispositivi USB-C.

Il design è semplice e funzionale, e inoltre è stato creato anche con un piccolo anello nella parte superiore della chiavetta, che vi permetterà di attaccare Kingston DataTraveler 70 128GB al vostro portachiavi senza difficoltà.

