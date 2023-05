Kingston Canvas Select Plus 128GB: GRANDE OFFERTA su Amazon per la MicroSD

Spesso nella vita di tutti i giorni ci troviamo di fronte a quegli scogli molto scomodi da affrontare, come la mancanza di spazio sui nostri dispositivi mobili (o dispositivi in genreale). Da qualche tempo, quindi, è necessario avere una scheda microSD con grande spazio e di buona fattura per ampliare la memoria di smartphone e altro, con applicazioni che ne richiedono sempre di più. Magari una memoria talmente grande da farci dimenticare il problema in toto. Sicuramente conoscerete bene Kingston, da sempre marchio di qualità nella creazione di queste schede, come la Canvas Select Plus da 128GB di cui vi parliamo oggi.

Se siete alla ricerca di una memoria simile, sappiate che da oggi su Amazon la microSD Kingston Canvas Select Plus da 128GB è in offerta a soli 9,59€, con uno sconto ottimo del 47% sul prezzo di listino, a fronte dei 17,99€ iniziali.

MicroSD Canvas Select Plus: spazio in offerta!

Ma cosa abbiamo di fronte di preciso? Si tratta di una scheda MicroSD che ha una velocità UHS-I di classe 10 e arriva fino a 100 MB/s, e che è ottimizzata per l'utilizzo dei dispositivi Android. Questa inoltre memoria unisce la tradizione del marchio Kingston all'affidabilità della sua conformazione, un prodotto resistente e dalle performance assicurate.

Vi ricordiamo che con questo pacchetto su Amazon la microSD Kingston Canvas Select Plus da 128GB, viene offerto in allegato anche l'adattatore SD, cosa che vi aiuterà a trasportare i vostri dati anche su dispositivi diversi che ancora non supportano la tecnologia microSD.

