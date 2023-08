Kingston Canvas Select Plus 128GB a soli 8€: il prezzo è una MEGA BOMBA

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB è una scheda di memoria microSDXC ad alta capacità con una capacità di archiviazione di 128GB. Questa scheda è stata progettata per essere utilizzata in dispositivi mobili come smartphone, tablet, fotocamere digitali e altri dispositivi che richiedono uno spazio di archiviazione aggiuntivo. Su Amazon è in super offerta col 44% di sconto a soli 8€.

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB

La scheda di memoria microSDXC è classificata come classe di velocità UHS-I U1, il che significa che ha una velocità di scrittura minima di 10 MB/s e una velocità di lettura minima di 80 MB/s. Questa velocità è sufficiente per gestire i dati di base come le foto, i video e i documenti.

Inoltre, la scheda di memoria Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB è resistente all'acqua, alle temperature estreme, ai raggi X e agli urti, il che la rende adatta per l'utilizzo in ambienti difficili e in situazioni di viaggio.

La scheda viene fornita con una garanzia limitata di vita da Kingston, il che significa che l'utente può fare affidamento sulla qualità del prodotto e sulla sua affidabilità a lungo termine. Su Amazon è in super offferta col 44% di sconto a soli 8€.

