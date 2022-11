Kindle Scribe, il primo Kindle per la scrittura è ora disponibile su Amazon

Kindle Scrible è disponibile da oggi su Amazon. Parliamo del primo Kindle dedicato a scrittura e lettura che arriva adesso con un prezzo di partenza di 369,99 euro. Spesso appena 5.8mm, Kindle Scrible comprende il primo display antiriflesso al mondo da 10,2 pollici e 300 ppi e si può utilizzare con una penna che non ha bisogno di essere ricaricato.

Lo schermo di questo tipo è stato progettato per ricreare la sensazione della penna che scorre su carta per offrirti un'esperienza naturale e piacevole. Il grande display Paperwhite ad alta risoluzione ti permette di avere molto spazio per leggere e prendere appunti, esaltare la bellezza di immagini, illustrazioni e grafici e regolare facilmente i margini.

Kindle Scribe: come funziona e le opzioni disponibili all'acquisto

Kindle Scribe arriva su Amazon in due differenti versioni riguardo la penna: Basic e Premium. Entrambe condividono una precisione estrema, restituendo una sensazione naturale alla mano e si fissano al lato del dispositivo con un apposito magnete.

Inoltre, per adattarsi a diverse esigenze, le penne possono darti tratti di larghezza diversa, un evidenziatore, una gomma e uno strumento di annullamento. La penna Premium, in tal proposito, include una gomma sulla parte superiore e un pulsante di scelta rapida personalizzabile.

Insieme a Kindle Scribe debuttano le nuove note adesive digitali, che ti consentono di prendere appunti a mano sui libri elettronici che stai leggendo. Se preferisci, puoi anche scrivere un diario sfruttando uno dei template a disposizione.

Non mancano le opzioni di personalizzazione della lettura, come avviene con i Kindle tradizionali, che permettono di regolare la dimensione dei caratteri, passare alla modalità scura e quant'altro ancora.

Kindle Scribe è disponibile ad un prezzo di partenza di 369,99 euro in grigio e tre differenti spazi di archiviazione: 16GB, 32GB o 64GB. Puoi anche acquistare le nuove cover in pelle o tessuto per proteggere e usare il tuo nuovo dispositivo nelle migliori condizioni.

