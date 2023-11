Kindle Scribe da 64 GB: il taccuino digitale tutto in uno è ora in promo speciale su Amazon

Il Kindle Scribe è un’evoluzione rivoluzionaria dei classici Kindle di Amazon, ed è sostanzialmente un dispositivo che integra le funzionalità di un eReader avanzato e di un taccuino digitale, il tutto racchiuso in un unico dispositivo. Approfitta ora dello sconto su Amazon e acquistalo a soli 359,99€ invece di 449,99€.

Con uno schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi, questo Kindle offre una chiarezza eccezionale, ricreando la sensazione della lettura su carta. L'illuminazione regolabile ti consente di leggere in qualsiasi condizione di luce.

Dotato di una penna premium che offre una scrittura fluida e naturale sullo schermo, il Kindle Scribe ti permette di prendere appunti, disegnare e annotare direttamente sul testo.

Con una generosa capacità di archiviazione, questo dispositivo può contenere una vasta libreria di eBook, documenti e note senza preoccuparti dello spazio.

Il Kindle Scribe è progettato per essere sottile, leggero e facile da trasportare. La sua batteria a lunga durata ti consente di utilizzarlo senza interruzioni per lunghi periodi. Cosi avrai accesso a una vasta libreria digitale e alla flessibilità di prendere appunti, scrivere e leggere ovunque tu sia. Sia che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato lettore, questo dispositivo unico ti offre la possibilità di integrare la lettura e la scrittura in un unico strumento.

Approfitta ora dello sconto su Amazon che ti permetterà di risparmiare circa il 20% e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

