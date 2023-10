Kindle Scribe: con il nuovo modello IN SCONTO LAMPO su Amazon si potrà anche scrivere

Un Kindle è un dispositivo elettronico sviluppato da Amazon, progettato principalmente per la lettura di libri digitali. Questi dispositivi sono leggeri, sottili e hanno uno schermo che simula l'aspetto di una pagina stampata, rendendo la lettura molto confortevole anche alla luce diretta del sole. Con il nuovo modello disponibile in sconto su Amazon, il Kindle Scribe, sarà possibile anche usarlo come taccuino: -18% per un prezzo finale di 344,99€.

Lettura e scrittura in un unico device con il nuovo Kindle Scribe: sconto lampo

Il nuovo Kindle è una rivoluzione nel mondo della lettura digitale, poiché unisce la potenza di un e-reader all'abilità di un taccuino digitale. Con uno schermo Paperwhite da 10,2 pollici e una risoluzione di 300 ppi, offre una straordinaria chiarezza di visualizzazione per la lettura di libri digitali. Ma ciò che rende questo Kindle davvero eccezionale è la sua funzionalità di taccuino digitale. Ora puoi annotare i tuoi pensieri direttamente sui libri che leggi o creare taccuini separati per appunti, diari, disegni e molto altro. È possibile consultare facilmente i taccuini nell'app Kindle, esportarli in PDF o convertirli in testo per condividerli con gli amici o conservarli per riferimento futuro.

La penna basic inclusa ti permette di aggiungere annotazioni ai tuoi libri preferiti, creando una connessione più profonda con la tua lettura. Inoltre, puoi visualizzare e prendere appunti su PDF e altri documenti digitali, rendendo questo Kindle ideale anche per il lavoro e lo studio. La durata della batteria è straordinaria: con una singola ricarica tramite USB-C, la batteria offre autonomia per diversi mesi di lettura e diverse settimane di scrittura. Inoltre, la penna premium non richiede alcuna ricarica, quindi non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia mentre prendi appunti o disegni.

L'offerta sul Kindle Scribe di Amazon prevede uno sconto del 18% per un prezzo d'acquisto finale pari a 344,99€.

