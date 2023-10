Kindle Paperwhite: una libreria portatile, OFFERTA LAMPO IMPERDIBILE

Il Kindle è un dispositivo di lettura elettronica prodotto da Amazon. Si tratta di un tablet specificamente progettato per la lettura di libri digitali, noto per il suo schermo a inchiostro elettronico ad alta risoluzione che simula la sensazione della carta stampata. Segnaliamo l'offerta di Amazon che mette in sconto Kindle Paperwhite del 15% per un prezzo finale di 144,99€.

Il Kindle Paperwhite è ora in sconto su Amazon!

Il nuovo Kindle Paperwhite è una vera e propria rivoluzione nella lettura digitale. Con il suo schermo da 6,8 pollici e i bordi ultrasottili, offre un'esperienza di lettura simile a quella su carta stampata, anche alla luce diretta del sole. La sua risoluzione di 300 ppi e l'antiriflesso integrato rendono le pagine nitide e leggibili in qualsiasi ambiente. Una delle caratteristiche più sorprendenti è la tonalità regolabile della luce, che va da un bianco luminoso all'ambra calda, permettendoti di leggere senza affaticare gli occhi, sia di giorno che di notte. La batteria dura settimane con una singola ricarica tramite USB-C, garantendo lunghi periodi di lettura senza interruzioni.

Il Kindle Paperwhite è anche resistente all'acqua con certificazione IPX8, il che significa che puoi tranquillamente leggere in spiaggia, in piscina o persino nella vasca da bagno senza preoccuparti di danni causati dall'acqua. Inoltre, l'acquisto di un Kindle Paperwhite ti offre l'opportunità di iscriverti a Kindle Unlimited e ricevere 3 mesi di abbonamento gratuiti. Con accesso illimitato a milioni di libri, potrai leggere ovunque e quando vuoi, su qualsiasi dispositivo. Non c'è mai stato un momento migliore per abbracciare la lettura digitale con il Kindle Paperwhite.

Il Kindle Paperwhite è in offerta su Amazon con uno sconto del 15% e un prezzo d'acquisto finale pari a 144,99€.

