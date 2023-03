Keylogger: come proteggersi da un pericolo che minaccia le tue password

Gli spyware rappresentano ancora una grave minaccia per utenti e aziende, con i keylogger che costituiscono una delle forme più insidiose di tale fenomeno. Questi software sono in grado di registrare ogni sequenza di tasti digitata su un dispositivo: i cybercriminali li utilizzano per acquisire in tempo reale password e dati privati, generando potenziali conseguenze negative per le vittime coinvolte. Tuttavia, va sottolineato che i keylogger non sono utili solamente per gli hacker e, in effetti, esistono applicazioni che li impiegano in modo del tutto legittimo.

Come proteggersi da un pericolo di questo genere? Un password manager rappresenta una precauzione importante: utilizzandolo, infatti, eviterai di digitare manualmente le tue credenziali, affidando direttamente al gestore la compilazione automatica dei campi di login. In questo modo le tue password sono protette dalla registrazione da parte dei keylogger, che non riusciranno così ad acquisire le tue credenziali. Tra i migliori, noi ti consigliamo NordPass che offre tutte le caratteristiche di cui hai bisogno - dalla compilazione automatica alla scansione di violazioni nel web. Ma non solo: grazie alla promozione in corso, NordPass è anche conveniente. Scopri subito come ottenere uno sconto del 23% sul piano Premium.

Come finisce un keylogger sul nostro dispositivo?

I keylogger sono generalmente installati forzatamente dai cybercriminali all'insaputa dell'utente e possono avere varie conseguenze in base alla loro potenza. I meno avanzati possono raccogliere informazioni su una sola pagina o applicazione per volta, mentre quelli più sofisticati possono causare danni maggiori. In casi estremi, i keylogger possono estendersi a tutti gli aspetti del dispositivo, monitorando i dati copiati e incollati, le telefonate, la posizione e le schermate acquisite. Ciò consente agli hacker di accedere alle password dell'utente, ai suoi dettagli di pagamento e altre informazioni private.

Ci sono diverse vie di infezione, tra cui le pubblicità dannose (malvertising) che installano il software solo se l'utente ci clicca sopra, le e-mail di phishing e i siti web che installano automaticamente malware keylogging sul dispositivo durante la navigazione. Per mitigare questo rischio, si consigliano alcuni accorgimenti che puoi adottare oggi stesso:

a possibili infezioni, ad esempio evitando di cliccare su link sospetti e interagire con pubblicità online Installa un antivirus che ti aiuti a proteggere in maniera attiva il tuo dispositivo da qualsiasi tipo di minaccia, oltre ad effettuare regolari scansioni del sistema

che ti aiuti a proteggere in maniera attiva il tuo dispositivo da qualsiasi tipo di minaccia, oltre ad effettuare regolari scansioni del sistema Utilizza un password manager per ricordare sempre le tue credenziali ed evitare di dover digitare di volta in volta nome utente e password quando effettui un login

Perché scegliere NordPass

NordPass rappresenta una soluzione avanzata e altamente sicura per la gestione di password, informazioni personali, note protette e dettagli della carta di credito, consentendo agli utenti di sincronizzarli su più dispositivi. Grazie alla funzione di compilazione automatica, gli utenti possono accedere ai loro account con pochi clic, evitando la necessità di riscrivere manualmente le credenziali.

In aggiunta alla gestione delle password, NordPass offre anche funzionalità avanzate come il "Salute Password", che permette di identificare password deboli, vecchie o riutilizzate, e il generatore di password uniche, che consente di creare nuove chiavi di accesso complesse e sicure.

Con le funzioni "Data Breach Scanner" e "Breach Monitoring", gli utenti possono facilmente scoprire se i loro dati sensibili sono stati divulgati e ricevere avvisi in caso di violazione del proprio indirizzo e-mail. Per garantire ulteriormente la sicurezza dei dati, NordPass crittografa automaticamente tutti i dati sensibili memorizzati utilizzando l'algoritmo XChaCha20.

Attualmente è in corso una promozione speciale che consente di risparmiare il 23% sull'abbonamento biennale a NordPass Premium. Per soli 2,29 euro al mese, avrai accesso a tutte le funzionalità offerte da NordPass, nonché la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dall'acquisto.

