Kevin Mitnick è morto: riposa in pace Condor

Kevin Mitnick, detto il Condor, esperto di sicurezza e in passato uno dei criminali informatici più ricercati negli Stati Uniti, è morto domenica, secondo una dichiarazione condivisa mercoledì dalla società di formazione in cybersecurity che ha co-fondato e da un'agenzia funebre di Las Vegas. Aveva 59 anni.

La sua morte è stata confermata da Kathy Wattman, portavoce della società di formazione, KnowBe4. La causa della morte è stata un cancro al pancreas che non gli ha lasciato scampo. Era in cura presso University of Pittsburgh Medical Center dopo la sua diagnosi più di un anno fa, secondo il King David Memorial Chapel & Cemetery di Las Vegas.

Dopo aver scontato una pena detentiva per aver violato e manomesso le reti informatiche aziendali, è stato rilasciato nel 2000 e ha iniziato una nuova carriera come consulente di sicurezza, scrittore e oratore pubblico.

Mitnick è meglio conosciuto per la serie di crimini commessi durante gli anni '90 che hanno coinvolto il furto di migliaia di file di dati e numeri di carte di credito da computer in tutto il paese. Ha utilizzato le sue abilità, fortemente focalizzate sul social engineering, per infiltrarsi nelle reti telefoniche e cellulari della nazione, vandalizzando i sistemi informatici governativi, aziendali e universitari.

Gli investigatori dell'epoca lo hanno nominato l'"hacker più ricercato" al mondo. Nel 1995, dopo una caccia all'uomo durata più di due anni, Mitnick è stato catturato dall'FBI e accusato di uso illegale di un dispositivo di accesso telefonico e frode informatica.

Nel 1998, mentre Mitnick attendeva la sentenza, un gruppo di sostenitori ha preso il controllo del sito web del New York Times per diverse ore, costringendolo a chiudere. L'anno successivo, Mitnick si è dichiarato colpevole di frode informatica e via cavo come parte di un accordo con i procuratori ed è stato condannato a 46 mesi di prigione. Gli è stato anche proibito di utilizzare un computer o un cellulare senza il permesso del suo agente di libertà vigilata per i tre anni successivi al suo rilascio.

Mitnick è cresciuto a Los Angeles come figlio unico di genitori divorziati. Si è spostato frequentemente ed era un po' un solitario, studiando trucchi di magia, secondo la sua autobiografia del 2011, "Ghost in the Wires". All'età di 12 anni, Mitnick aveva capito come viaggiare gratuitamente in autobus utilizzando una tessera perforata da 15 dollari e biglietti vuoti pescati da un cassonetto, e al liceo ha sviluppato un'ossessione per il funzionamento interno degli switch e dei circuiti delle compagnie telefoniche.

A 17 anni, si stava infiltrando in diversi sistemi informatici aziendali e alla fine ha avuto il suo primo incontro con le autorità per queste attività. Era l'inizio di un gioco del gatto e del topo con la legge che sarebbe durato decenni.

Nella sua autobiografia, Mitnick ha contestato molte delle accuse mosse contro di lui, tra cui quella di aver hackerato i sistemi informatici del governo. Mitnick lascia la moglie, Kimberley Mitnick, che è incinta del loro primo figlio.