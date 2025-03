Kena rilancia: 200 GB, chiamate illimitate e primo mese gratis a 5,99€

Tra le tariffe mobile più interessanti disponibili in questo periodo, spicca la nuova proposta di Kena, pensata per chi cerca molti Giga, chiamate senza limiti e un canone mensile contenuto. A 5,99€ al mese, l’offerta include 200 GB in 4G, minuti illimitati, 200 SMS e primo mese gratuito, senza vincoli né costi nascosti.

Per attivare la promo basta andare sul sito di Kena Mobile.

Una promozione completa e senza vincoli: scopri i vantaggi di Kena

Questa tariffa proposta da Kena è perfetta per chi utilizza intensamente lo smartphone per navigare, lavorare da remoto o guardare contenuti in streaming, senza preoccuparsi del traffico residuo. L’attivazione online è rapida e semplice, e non prevede costi iniziali se si autorizzano i consensi commerciali (normalmente pari a 4 euro).

Il pacchetto si arricchisce con la Ricarica Automatica, che consente di raddoppiare i Giga inclusi: da 100 a 200 GB mensili. Ecco cosa include la promozione di Kena:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS inclusi;

inclusi; 200 GB in 4G con attivazione della Ricarica Automatica;

con attivazione della Ricarica Automatica; Primo mese gratuito ;

; Zero costi di attivazione (con consensi commerciali);

(con consensi commerciali); SIM gratuita spedita a casa;

spedita a casa; VoLTE incluso, per chiamate di alta qualità su rete 4G.

La promozione è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena e per chi effettua la portabilità da altri operatori virtuali, tra cui: Iliad, ho., CoopVoce, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Fastweb Mobile, Spusu, Elimobile, Digi Mobile, Rabona Mobile e molti altri.

Per attivare l’offerta, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Kena, seguire i passaggi indicati e completare la richiesta. La SIM verrà spedita gratuitamente all’indirizzo indicato.

Un’offerta trasparente, conveniente e senza sorprese, ideale per chi vuole tanti Giga a un prezzo contenuto. Ma attenzione: la promozione è valida solo per un periodo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.