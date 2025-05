Kena Mobile:200 Giga con ricarica automatica a 5,99€ e primo mese omaggio

Sei un cliente Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, Tiscali, LycaMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce o 1 Mobile (o altri operatori)? Kena Mobile ha per te un’offerta esclusiva grazie alla quale puoi avere a soli 5,99€ al mese 200 Giga, 200 SMS e minuti illimitati. Attiva ora l’offerta: l’attivazione e il primo rinnovo sono inclusi.

Perché passare a Kena Mobile

L’offerta di Kena Mobile è tra le più interessanti di tutto il panorama delle tariffe nazionali. Questo perché unisce un prezzo estremamente basso, conveniente e accessibile a una quantità di servizi utilissimi. Avere infatti a disposizione minuti illimitati, 200 Giga e 200 SMS (oltre a 8 Giga di traffico dati per il roaming in Europa) consente di chiamare, navigare online e utilizzare le app sullo smartphone, ma anche guardare video, film e serie TV in mobilità senza alcuna preoccupazione sui Giga residui.

Kena Mobile, che si appoggia alla stabilità della rete TIM, garantisce una copertura capillare su tutto il territorio nazionale con prestazioni ottimali non solo nelle aree urbane. Approfittare di questa offerta significa quindi avere un operatore affidabile e conveniente senza rinunciare alla qualità del servizio.

La particolarità di questa offerta è che consente di raddoppiare i Giga semplicemente attivando la ricarica automatica. In questo modo l’offerta si rinnova automaticamente a 5,99€ lo stesso giorno di ogni mese e invece dei 100 Giga previsti dal piano se ne ottengono 200.

Inoltre non ci sono costi di attivazione e la prima ricarica è completamente gratuita. L’offerta di Kena Mobile è conveniente sia per i professionisti che necessitano di una connessione affidabile per lavoro che per gli studenti che consumano grandi quantità di dati per ricerche e social media, fino alle famiglie che cercano di ottimizzare i costi della telefonia.

Approfitta ora dell’offerta e passa a Kena Mobile per avere 200 Giga, 200 SMS e minuti illimitati a soli 5,99€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.