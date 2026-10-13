Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Kena Mobile, ultime ore per l’offerta 5G da 4,99€

Kena Mobile, ultime ore per l’offerta 5G da 4,99€
Federico Pisanu
Pubblicato il 13 ott 2026
Link copiato negli appunti

Giovedì 15 ottobre è il termine ultimo dell’offerta 5G da 4,99 euro al mese di Kena Mobile, che comprende 150 Giga, minuti illimitati, 200 SMS e 7,5 Giga per navigare in Ue senza costi. L’attivazione, la SIM e la consegna sono gratuite, come informa la pagina dedicata all’offerta del sito kenamobile.it.

Possono aderirvi i clienti Iliad, Coop, PosteMobile e altri MVNO, tra cui Enel Mobile, Lycamobile, Sky Mobile e Spusu. Il 5G di Kena è disponibile sui device che supportano la connettività 5G e nelle aree coperte dalla rete 5G di TIM, per una velocità di connessione massima pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Pagina offerta Kena

kena mobile offerta

La procedura di attivazione è disponibile online. I punti di riferimento al riguardo sono lo SPID e la CIE (Carta d’identità Elettronica), con la possibilità inoltre di velocizzare ancora di più le operazioni scegliendo la eSIM anziché la SIM tradizionale, eliminando così i tempi di attesa per la consegna a casa.

Al di là poi del prezzo concorrenziale per un’offerta 5G e la qualità della linea TIM, un altro punto di forza è l’app Kena. Si tratta di un’applicazione completa, che non ha nulla da invidiare alle app degli altri operatori, tramite la quale è possibile verificare e ricaricare il credito, gestire più linee in contemporanea e altro ancora.

Un’altra utile funzione è Restart, che consente di anticipare il rinnovo dei contenuti dell’offerta per ottenere di nuovo Giga, minuti e SMS dell’offerta. La funzionalità appena citata non prevede costi aggiuntivi, l’unica differenza è che la data del rinnovo non sarà più quella precedente ma quella in cui si è richiesto il servizio.

C’è infine il servizio voce VoLTE, compatibile con i dispositivi 4G abilitati sulla rete Kena. VoLTE sta per Voice over LTE ed è una tecnologia di telefonia mobile che aiuta a gestire le chiamate vocali ad alta definizione direttamente dalla rete dati.

Pagina offerta Kena

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

VisionQuest, la programmazione di tutti gli episodi della nuova serie su Disney+
Tech

VisionQuest, la programmazione di tutti gli episodi della nuova serie su Disney+
Disney+ anche a ottobre sconta i piani della durata di sei mesi 
Tech

Disney+ anche a ottobre sconta i piani della durata di sei mesi 
Octopus ha aggiornato le tariffe luce e gas: ecco quelle valide fino al 13 ottobre
Tech

Octopus ha aggiornato le tariffe luce e gas: ecco quelle valide fino al 13 ottobre
È il momento di recuperare la quarta stagione di Ted Lasso su Apple TV
Tech

È il momento di recuperare la quarta stagione di Ted Lasso su Apple TV