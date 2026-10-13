Kena Mobile, ultime ore per l’offerta 5G da 4,99€

Giovedì 15 ottobre è il termine ultimo dell’offerta 5G da 4,99 euro al mese di Kena Mobile, che comprende 150 Giga, minuti illimitati, 200 SMS e 7,5 Giga per navigare in Ue senza costi. L’attivazione, la SIM e la consegna sono gratuite, come informa la pagina dedicata all’offerta del sito kenamobile.it.

Possono aderirvi i clienti Iliad, Coop, PosteMobile e altri MVNO, tra cui Enel Mobile, Lycamobile, Sky Mobile e Spusu. Il 5G di Kena è disponibile sui device che supportano la connettività 5G e nelle aree coperte dalla rete 5G di TIM, per una velocità di connessione massima pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

La procedura di attivazione è disponibile online. I punti di riferimento al riguardo sono lo SPID e la CIE (Carta d’identità Elettronica), con la possibilità inoltre di velocizzare ancora di più le operazioni scegliendo la eSIM anziché la SIM tradizionale, eliminando così i tempi di attesa per la consegna a casa.

Al di là poi del prezzo concorrenziale per un’offerta 5G e la qualità della linea TIM, un altro punto di forza è l’app Kena. Si tratta di un’applicazione completa, che non ha nulla da invidiare alle app degli altri operatori, tramite la quale è possibile verificare e ricaricare il credito, gestire più linee in contemporanea e altro ancora.

Un’altra utile funzione è Restart, che consente di anticipare il rinnovo dei contenuti dell’offerta per ottenere di nuovo Giga, minuti e SMS dell’offerta. La funzionalità appena citata non prevede costi aggiuntivi, l’unica differenza è che la data del rinnovo non sarà più quella precedente ma quella in cui si è richiesto il servizio.

C’è infine il servizio voce VoLTE, compatibile con i dispositivi 4G abilitati sulla rete Kena. VoLTE sta per Voice over LTE ed è una tecnologia di telefonia mobile che aiuta a gestire le chiamate vocali ad alta definizione direttamente dalla rete dati.

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