Kena Mobile, ultime 24 ore per attivare l'offerta da 150 Giga in 5G a 4,99€

Fino alla mattina di martedì 4 agosto è possibile attivare l’offerta di Kena Mobile da 4,99 euro al mese per 150 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. La scadenza è fissata alle 10 del mattino.

Possono sottoscrivere la 4,99 150 GB TOP 5G i clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO, tra cui LycaMobile, 1 Mobile, DIGI, Feder Mobile, Optima e Spusu. L’attivazione dell’offerta, la SIM e la consegna di quest’ultima a casa sono gratuite.

Kena Mobile si appoggia alla rete TIM, che offre una copertura del 99% della popolazione. L’accordo prevede che gli utenti Kena possano navigare in 5G fino a una velocità massima di 250 Mbps, di gran lunga il valore più alto che si può ottenere con una offerta mobile di un operatore che rientra nella lista MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

All’estero sono disponibili 7,5 Giga per navigare in Internet senza pagare gli esorbitanti costi del roaming. Per estero si intende l’Unione europea, dove Kena mette a disposizione anche i minuti illimitati e i 200 SMS inclusi nell’offerta. Si tratta di un quantitativo di Giga più che sufficiente per soddisfare le esigenze di chi trascorre una o due settimane in Ue utilizzando Internet come se fosse in Italia.

Gli utenti possono fare affidamento anche sulla funzione Restart, attraverso cui è possibile anticipare il rinnovo dei contenuti della propria offerta per ottenere Giga, minuti e SMS sempre disponibili. Occorre poi menzionare l’app ufficiale, tramite la quale si gestisce la propria offerta in modo semplice e veloce.

E a proposito di velocità, l’offerta 5G di Kena Mobile è attivabile nel giro di pochi minuti sfruttando la possibilità di effettuare la richiesta tramite SPID o carta d’identità elettronica (CIE). Se poi si sceglie il formato eSIM l’operazione è ancora più rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.