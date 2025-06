Kena Mobile: tutte le offerte per chi vuole di più spendendo meno

Kena Mobile si conferma tra gli operatori più competitivi nel panorama della telefonia mobile italiana, grazie a offerte chiare, senza costi nascosti e con l'affidabilità della rete TIM. Con tariffe pensate per tutte le esigenze, giga extra in omaggio e nessun vincolo contrattuale, Kena è la scelta ideale per chi cerca convenienza, trasparenza e flessibilità.

Offerte per nuovi clienti e portabilità

Chi passa a Kena da ILIAD, Fastweb, ho. o attiva un nuovo numero, può scegliere tra diverse opzioni vantaggiose, tutte con minuti illimitati, 200 SMS e tanti Giga, a partire da 5,99€ al mese:

Offerta da 5,99€/mese

100 Giga + 100 Giga extra con ricarica automatica = 200 Giga al mese

Minuti illimitati e 200 SMS

Attivazione gratuita fornendo i consensi commerciali

Primo mese omaggio

Offerta da 6,99€/mese

130 Giga + 100 Giga extra = 230 Giga al mese

Minuti illimitati e 200 SMS

Attivazione gratuita

Primo mese gratuito

Offerta da 7,99€/mese

150 Giga + 100 Giga extra = 250 Giga al mese

Minuti illimitati e 200 SMS

Attivazione gratuita

Primo mese gratuito

Offerta da 9,99€/mese

230 Giga + 100 Giga extra = 330 Giga al mese

Minuti illimitati e 200 SMS

Attivazione e consegna SIM gratuite

Perché scegliere Kena

Libertà totale e zero costi extra

Tutte le offerte Kena sono senza penali né vincoli: paghi solo quello che vedi, nessuna sorpresa in fattura.

Massima copertura nazionale

Grazie alla rete TIM, navighi fino a 60 Mbps in 4G, coprendo il 99% della popolazione italiana.

Tutto sotto controllo con un click

Con l’App Kena Mobile, puoi gestire credito, offerte, ricariche e fino a 7 linee, direttamente dallo smartphone.

Attivazione facile e veloce

Basta SPID o un video selfie per attivare la tua SIM in pochi minuti, anche da casa.

Più vantaggi con la Ricarica Automatica

Attivando la ricarica automatica, Kena ti regala 100 Giga extra al mese inclusi nella tua offerta. Niente più preoccupazioni: il rinnovo avviene automaticamente, al momento giusto.

Servizio Restart: se finisci i giga, riparti subito

Con il servizio RESTART, puoi anticipare il rinnovo della tua offerta per ripartire subito con minuti, SMS e Giga – al costo mensile di sempre.

Cambia offerta quando vuoi

Se sei già cliente Kena, puoi cambiare piano in qualsiasi momento dall’area clienti MyKena (web o app), senza costi aggiuntivi.

Scopri la nuova promo Kena + Subbyx

Ora puoi avere lo smartphone che desideri senza vincoli e con il 20% di sconto grazie alla collaborazione con Subbyx. Scopri tutte le novità sul sito ufficiale. Per conoscere l'offerta completa di Kena Mobile clicca qui.