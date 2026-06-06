Kena Mobile sfida il mercato: 250 GB in 5G a meno di 8 euro al mese

L''offerta estiva di Kena Mobile è veramente imperdibile, soprattutto perché mette a disposizione un pacchetto pensato per chi vive costantemente connesso: 250 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 euro al mese.

Una quantità di dati che cambia le abitudini

Oggi lo smartphone è diventato molto più di un telefono. È televisione, navigatore, agenda, videocamera, strumento di lavoro e finestra sui social network. Per questo motivo avere a disposizione un ampio quantitativo di traffico dati può fare la differenza nella vita quotidiana. Con l'offerta Kena Mobile sono inclusi 250 GB in 5G, che diventano addirittura 350 GB attivando la Ricarica Automatica. Una soglia che consente di affrontare l'estate senza preoccuparsi continuamente dei consumi.

Kena Mobile utilizza la rete TIM, con una copertura che raggiunge gran parte del territorio nazionale e velocità fino a 250 Mbps in download. Dove disponibile, la navigazione avviene in 5G; nelle altre aree è possibile continuare a utilizzare la rete 4G mantenendo una connessione stabile. Durante l'estate aumentano gli spostamenti e le vacanze all'estero. Per questo il roaming nei Paesi dell'Unione Europea è incluso nell'offerta, con un quantitativo di traffico dati utilizzabile senza dover acquistare pacchetti aggiuntivi. Una comodità che permette di continuare a usare mappe, chat e applicazioni anche lontano da casa. Passare a Kena Mobile richiede pochi minuti. L'attivazione può essere completata online tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica, scegliendo se ricevere gratuitamente la SIM a domicilio oppure attivare direttamente una eSIM. Perché nel 2026 il vero lusso non è avere internet sul telefono. È smettere di pensare continuamente a quanti giga ti sono rimasti.

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