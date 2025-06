Kena Mobile raddoppia i Giga: ecco l’offerta a 5,99€ al mese con 200 GB e minuti illimitati

Portando il tuo numero di telefono in Kena Mobile hai la possibilità di avere 200 Giga di traffico, minuti illimitati, 200 SMS a soli 5,99€ al mese. Approfittando ora dell’offerta l’attivazione è gratuita e il primo mese è in omaggio: passa ora a Kena Mobile.

Non dovrai più preoccuparti dei Giga residui

Quante volte ti è capitato di essere fuori casa, di voler guardare un video o scaricare un'app, e di fermarti perché "meglio aspettare di essere sotto WiFi"? Con 200 Giga al mese puoi guardare video e film in streaming per 6-7 ore al giorno, puoi scaricare foto e video in libertà, fare tutti gli aggiornamenti e i backup che vuoi e partecipare a videochiamate su WhatsApp (o di lavoro) per centinaia di ore consecutive. Qualunque cosa tu faccia non dovrai più preoccuparti dei Giga residui.

Inclusi nell’offerta hai anche minuti illimitati così da poter chiamare chiunque in totale libertà, potendo sentire genitori, amici, figli e colleghi senza alcun tipo di timore di esaurire i minuti disponibili per quel mese.

La rete utilizzata è quella di TIM, garanzia di copertura e velocità su tutto il territorio nazionale. Kena Mobile, essendo un operatore virtuale del gruppo TIM, può offrire la stessa qualità di connessione dell'operatore principale, ma con una struttura di costi molto più snella che si traduce in vantaggi concreti per i clienti.

Per usufruire di questa offerta ti basta passare a Kena Mobile, attivare la ricarica automatica e concedere i consensi commerciali: in questo modo a soli 5,99€ al mese (che pagherai dopo il primo mese di utilizzo gratuito) avrai 200 Giga (e non 100), minuti illimitati, 200 SMS con l’attivazione gratuita e senza ulteriori costi nascosti. Inoltre Kena Mobile ogni mese ti mette a disposizione anche 8 Giga di traffico per navigare in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Liberati dalle preoccupazioni e passa ora a Kena Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.