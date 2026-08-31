Kena Mobile offre 600 Giga in 5G extra al mese per 2 mesi a 6,99€

Gli utenti che necessitano di più Giga mensili possono ricorrere all’opzione Kena Unlimited Promo, che al costo di 6,99 euro (invece di 11,99 euro) offre 600 Giga in 5G al mese per due mesi in 5G. Al termine del secondo mese l’offerta termina in automatico, non essendo previsto il rinnovo.

L’offerta è valida per tutti coloro che sottoscriveranno l’opzione entro il 2 settembre. Kena Mobile si appoggia alla rete TIM e, nel caso specifico, è possibile ottenere una velocità in download fino a 250 Mbps e in upload fino a 75 Mbps. Tali valori sono validi sul territorio nazionale, mentre all’estero dipendono dagli operatori locali in partnership con TIM.

A proposito di estero, nei 600 Giga sono inclusi 7,5 Giga al mese da utilizzare per navigare in Internet nei Paesi appartenenti all’Unione europea. Si tratta di un valore più che sufficiente per soddisfare le esigenze di quanti trascorreranno una vacanza di una settimana in Europa durante il mese di settembre e/o ottobre.

Kena Unlimited Promo è valida anche per condividere i propri dati mobili con uno o più dispositivi mobili e non mediante hotspot Wi-Fi o tethering. In questo modo chiunque può offrire a un’altra persona la possibilità di connettersi alla rete Internet sfruttando i dati della sua offerta.

In caso di esaurimento dei Giga, in assenza di un’offerta Kena attiva o di eventuali altre opzioni aggiuntive, il traffico dati viene bloccato in automatico. Se si verifica questa situazione, è possibile continuare a navigare al costo previsto dal piano Base Kena, vale a dire 0,50 euro ogni 50MB (l’attivazione avviene tramite SMS con testo INTERNET ON al numero 40543711).

A questo proposito, infine, Kena conferma che i dati inclusi nell’opzione Kena Unlimited Promo hanno la priorità rispetto a quelli dell’offerta principale.

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