Kena Mobile offre 200 Giga a 5,99€ al mese con Ricarica Automatica attiva

Kena Mobile sta promuovendo sul sito ufficiale l'offerta da 5,99 euro al mese con 200 Giga in 4G anziché 100 Giga, in aggiunta a minuti illimitati e 200 SMS. Per il raddoppio dei Giga è sufficiente attivare il servizio di Ricarica Automatica, grazie al quale è possibile rinnovare l'offerta di mese in mese in modo istantaneo, senza più doversi preoccupare di ricordare la data del rinnovo.

Kena Mobile è un operatore di telefonia mobile virtuale che sfrutta la rete TIM per le sue offerte mobile a prezzi ultra-concorrenziali. La promozione attuale si rivolge ai clienti Iliad, Fastweb, ho. Mobile e altri operator, nonché a tutti coloro che scelgono di attivare un nuovo numero con Kena. L'attivazione è gratuita e avviene online sulla pagina dedicata raggiungibile anche tramite il bottone qui sotto.

Cosa include l'offerta da 5,99 euro al mese di Kena

Sottoscrivendo l'offerta di Kena da 5,99 euro si ottengono 200 Giga per navigare in Italia sotto rete 4G TIM, chiamate senza limiti e l'invio di 200 SMS. Come già spiegato nell'introduzione, il raddoppio dei Giga è concesso a tutti coloro che scelgono di attivare il servizio di Ricarica Automatica.

In vista poi di una possibile vacanza all'estero quest'estate, sottolineiamo che sono inclusi anche 8 Giga in 4G per usare Internet nei Paesi dell'Unione europea senza tariffe aggiuntive. Otto Giga sono un quantitativo sufficiente per chi sta pianificando un soggiorno di circa una settimana fuori dall'Italia.

Un altro elemento importante è l'abilitazione della SIM Kena al Servizio Voce su 4G (VoLTE). Quest'ultimo è disponibile esclusivamente sui dispositivi 4G abilitati sulla rete Kena.

Fornendo i consensi commerciali al momento della sottoscrizione, si risparmiano tra l'altro i costi di attivazione (pari a 4 euro una tantum). E sempre a proposito di vantaggi, Kena Mobile offre un mese in omaggio.

