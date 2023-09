Kena Mobile: nuova promo 230GB e minuti illimitati a 9,99€

Kena Mobile torna con una nuova promozione, con cui è possibile ottenere un'enorme riserva di 230GB, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri a soli 9,99€. Un piano molto interessante, soprattutto se fate molto uso della rete dati e volete fruire di contenuti multimediali ad alta risoluzione sul vostro smartphone, senza timore di arrivare al giorno del rinnovo senza dati.

Attivando ora l'offerta, Kena vi regalerà inoltre 100GB in più al mese per 6 mesi, oltre al costo di attivazione totalmente gratuito.

Kena Mobile: l'offerta imperdibile per navigare e chiamare senza limiti

L'offerta Kena Mobile offre 230GB in 4G, a una velocità di download di 60Mbit/s e 30Mbit/s in upload, oltre a minuti illimitati e 200 sms verso numeri fissi e mobili. Essendo l'operatore mobile virtuale di TIM, fa uso della stessa rete assicurando un'ottima copertura di rete al livello nazionale.

Il piano è sottoscrivibile sia per chi attiva un nuovo numero Kena che per chi decide di trasferirne uno già esistente ed è cliente di Iliad, Ho.Mobile, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb e altri operatori. È anche incluso l'utilizzo dell'hotspost, per la condivisione della connessione con altri dispositivi tramite Wi-Fi. Le chiamate sono abilitate alla tecnologia VoLTE (Voice over LTE) per una maggior qualità audio attraverso l'uso del 4G.

Tra i servizi inclusi è presente "Lo sai di Kena" per le chiamate perse. Inoltre, se viene abilitata la ricarica automatica, verranno aggiunti ulteriori 50GB in più in regalo. L'attivazione è facile e veloce. È possibile farla direttamente dalla pagina dedicata, cliccando nel tasto "Acquista" che trovate in alto a destra. Scegliete se attivare un nuovo numero o trasferirne uno già esistente, compilando i campi richiesti con i dati per ricevere direttamente la SIM a casa e iniziare da subito a usarla. In alternativa è anche possibile farlo scaricando l'app Kena Mobile oppure chiamando il servizio clienti 181.

