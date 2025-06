Kena Mobile, nuova offerta: 200 GB, minuti e SMS illimitati a 5,99€

Kena Mobile rilancia con una promo estiva perfetta per chi vuole dire addio a tariffe gonfiate e brutte sorprese. Attivando ora la nuova offerta da 5,99€ al mese, si ottiene fino a 200 GB di internet, minuti e SMS illimitati, navigazione in 4G e roaming UE incluso.

Il tutto con attivazione gratuita e primo mese omaggio, se si forniscono i consensi commerciali a Kena Mobile. Un'occasione da non perdere per chi sta valutando un cambio operatore. Per farlo basta andare sul sito dell'operatore.

Cosa include l'offerta Kena Mobile da 5,99€/mese

La nuova promo di Kena Mobile è pensata per chi desidera una tariffa semplice, senza costi nascosti e con la libertà di restare sempre connessi. Attivando l'opzione di ricarica automatica, i GIGA raddoppiano da 100 a 200 al mese, offrendo un'esperienza di navigazione fluida e affidabile anche in estate, quando lo smartphone diventa un compagno di viaggio essenziale.

Nel dettaglio, la promo di Kena Mobile comprende:

200 GB in 4G (o 100 GB senza ricarica automatica) , con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload ;

, con velocità fino a e ; Minuti e SMS illimitati verso tutti ;

; 8 GB in roaming UE , per continuare a navigare anche fuori dall’Italia;

, per continuare a navigare anche fuori dall’Italia; VoLTE incluso , per chiamate più nitide;

, per chiamate più nitide; Prezzo mensile bloccato a 5,99 euro , senza costi nascosti;

, senza costi nascosti; Attivazione gratuita e primo mese gratis, se si forniscono i consensi commerciali.

L'offertadi Kena Mobile è riservata ai nuovi clienti o a chi effettua la portabilità da operatori selezionati (come Iliad, Ho Mobile, PosteMobile, Fastweb Mobile e altri). Per quanto riguarda l'attivazione, può essere completata online (anche con SPID o video selfie), in tabaccheria oppure ricevendo la SIM a casa.

Una proposta ideale per l'estate: flessibile, trasparente, vantaggiosa. Kena Mobile si conferma ancora una volta tra gli operatori più competitivi per chi cerca convenienza reale senza compromessi. Vai sul sito del gestore e segui le istruzioni per attivarla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.