Kena Mobile: naviga e chiama senza pensieri con le nuove offerte

Kena Mobile ha appena lanciato diverse nuove offerte, assolutamente da considerare se stai pensando di cambiare operatore oppure attivare una nuova SIM. Tra le varie, c'è in particolare una nuova proposta pensata per chi è cliente di Iliad, Fastweb, ho. Mobile, altri MVNO, e anche per chi sta attivando un nuovo numero.

L'offerta include 200 GB invece dei precedenti 100, insieme a minuti illimitati e 200 SMS al mese, il tutto a soli 5,99€ al mese. Un ulteriore vantaggio consiste nel mese gratuito e nell’attivazione senza costi, che normalmente ammontano a 4 euro, se vengono forniti i consensi commerciali al momento della registrazione. Per l'attivazione basta andare sul sito di Kena Mobile.

Le offerte di Kena Mobile sono il top in circolazione

Una delle caratteristiche principali dell’offerta è il raddoppio dei GB: inizialmente previsti 100 GB, ma se si attiva il servizio di ricarica automatica, il traffico mensile passa a ben 200 GB. Questi GB sono fruibili in 4G, grazie alla rete TIM, che offre una velocità di download fino a 60 Mbps, sufficiente per tutte le attività quotidiane come navigare sui social, lavorare in smart working o guardare eventi sportivi in diretta.

Inoltre, se si attiva l’offerta tramite il sito ufficiale, si avrà diritto a una promozione extra: il primo rinnovo sarà gratuito, e non sarà necessario intraprendere alcuna azione aggiuntiva per ottenere questo beneficio. Oltre a ciò, la promo include anche 8 Giga in 4G per navigare nei Paesi dell’Unione Europea e il servizio VoLTE per chiamate in 4G, compatibile con i dispositivi supportati dalla rete Kena.

Un'opportunità imperdibile per chi cerca una connessione veloce, ampia e conveniente, con vantaggi aggiuntivi inclusi nell’offerta. Oltre ai clienti di Iliad, Fastweb e ho. Mobile, questa promozione è disponibile anche per chi porta il proprio numero da operatori come PosteMobile, Tiscali, LycaMobile, CoopVoce e 1 Mobile. Le medesime caratteristiche sono presenti anche nelle altre due offerte di Kena, ovvero quella da 7,99€ con 250 GB e quella da 9,99€ mensili con 330 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.