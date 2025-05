Kena Mobile: l’offerta semplice con tanti Giga a partire da 5,99€

Kena conferma la sua missione: offrire tariffe mobili chiare, economiche e senza sorprese. Le sue offerte si distinguono per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, con prezzi a partire da 5,99€ al mese, Giga in abbondanza minuti illimitati e nessun vincolo. Il tutto appoggiandosi alla rete TIM, con copertura del 99% della popolazione italiana.

Offerte Kena: fino a 330 Giga e un mese omaggio

Ecco le principali proposte disponibili:

100 → 200 Giga con ricarica automatica

Minuti illimitati + 200 SMS

5,99€/mese

Attivazione gratuita (anziché 4€) con consensi commerciali

Primo mese gratis

130 → 230 Giga con ricarica automatica

Minuti illimitati + 200 SMS

6,99€/mese

Attivazione gratuita (anziché 3€) con consensi commerciali

Primo mese gratis

150 → 250 Giga con ricarica automatica

Minuti illimitati + 200 SMS

7,99€/mese

Attivazione gratuita (anziché 2€) con consensi commerciali

Primo mese gratis

230 → 330 Giga con ricarica automatica

Minuti illimitati + 200 SMS

9,99€/mese

Attivazione SIM e consegna gratuite

Le offerte sono riservate a chi proviene da operatori selezionati (ILIAD, FASTWEB, HO, MVNO) o attiva un nuovo numero.

Per chi proviene da operatori principali come Vodafone, WindTre, TIM o Very, è disponibile un piano con 100 → 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 11,99€/mese, con attivazione e consegna gratuite.

Perché scegliere Kena?

Zero vincoli e zero costi extra : le offerte non prevedono penali né rimodulazioni.

: le offerte non prevedono penali né rimodulazioni. Massima copertura : grazie alla rete TIM, navighi in 4G fino a 60 Mbps.

: grazie alla rete TIM, navighi in 4G fino a 60 Mbps. Gestione semplice : con l’app Kena puoi controllare credito, cambiare offerta, ricaricare e gestire più SIM in un click.

: con l’app Kena puoi controllare credito, cambiare offerta, ricaricare e gestire più SIM in un click. Attivazione veloce : via SPID o video selfie, anche da casa.

: via SPID o video selfie, anche da casa. Ricarica automatica = Giga in più: attivandola, ricevi fino a 100 Giga extra al mese.

E quando finisci i Giga? Attiva il servizio RESTART

Con RESTART, puoi anticipare il rinnovo mensile della tua offerta allo stesso prezzo, per non restare mai senza connessione.

Sei già cliente? Cambia offerta quando vuoi

Una volta attivata l'offerta, se le tue esigenze cambiano, direttamente dall’app MyKena o dal sito, puoi accedere alla sezione “Cambia Offerta” e scegliere quella più adatta a te, senza costi aggiuntivi.

Per conoscere l'offerta completa di Kena Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.