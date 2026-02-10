Kena Mobile: l'offerta di San Valentino da 5,99€ al mese è imperdibile

La nuova offerta di Kena Mobile che arriva nel periodo di San Valentino è pensata per farti letteralmente innamorare di questo operatore virtuale che, su rete TIM, è pronto a garantirti 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. Tutto questo con costi di attivazione gratuiti e la garanzia che il prezzo non cambierà nel corso del tempo.

L'offerta include quindi ben 300 GB di traffico dati con navigazione che avviene su rete 4G e 5G sui dispositivi compatibili e su rete TIM, con velocità che raggiungono i 250 Mbps in download: perfetti per streaming in 4K e download istantanei ovunque ci sia copertura, garantita comunque per il 99% della popolazione.

Non ci sono nemmeno limiti per le chiamate con minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 200 SMS che coprono le esigenze di messaggistica classica ormai, va detto, meno utilizzata che in passato.

Il costo iniziale è azzerato con attivazione, scheda SIM e spedizione a casa completamente gratuite pagando soltanto il primo mese anticipato dell'offerta. Inoltre, se hai uno smartphone compatibile puoi anche richiedere la eSIM e attivarla in pochi minuti scansionando un QR Code con verifica dell'identità tramite SPID o Video Selfie.

La garanzia è che avrai sempre zero costi extra e nessuna penale in caso di recesso e, tramite l'app Kena, potrai gestire tutto dal tuo smartphone con la massima semplicità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.