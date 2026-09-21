Kena Mobile, l'offerta 5G da 5,99 euro al mese con 200 Giga scade il 22 settembre

5,99 200 Giga Limited Edition 5G è l’offerta di Kena Mobile per i clienti Iliad, Coop, PosteMobile e nuovi numeri che al prezzo di 5,99 euro al mese offre 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. E con il servizio di ricarica automatica attivo, si ottengono 100 Giga in più al mese.

Il termine ultimo per aderire all’offerta mobile di Kena in 5G è fissato alla mattina di martedì 22 settembre, più precisamente alle ore 10:00. L’attivazione è gratuita, mentre il costo della prima ricarica è pari a 0,01 euro. Di fatto, dunque, il primo acquisto prevede una spesa di 6 euro, a partire poi dal secondo mese 5,99 euro.

Anche la consegna della SIM a casa è gratuita. In alternativa è poi possibile scegliere in fase di acquisto la eSIM, vale a dire il formato virtuale, compatibile con tutti i principali smartphone di ultima generazione, compresi iPhone, Samsung Galaxy e Google Pixel. E con l’attivazione tramite SPID o CIE, la procedura è ancora più veloce.

Kena Mobile si appoggia alla rete TIM e consente di navigare fino a 250 Mbps in 5G. Si tratta di un valore notevole, dal momento che la maggior parte della concorrenza si limita a raggiungere una velocità compresa tra i 30 e 60 Mbps, che sono sì sufficienti alla visione di un evento in streaming e in diretta ma sono di fatto anacronistici.

Un’altra utile funzione inclusa nel prezzo è Restart, tramite cui è possibile anticipare il rinnovo dei contenuti della propria offerta in modo da avere Giga, minuti e SMS sempre disponibili.

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